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林書豪16分寫本季新低 CBA首鋼斬斷北控4連勝

最新更新：2019/11/20 22:41

（中央社記者龍柏安台北20日電）受制犯規麻煩，加上對手嚴防緊盯，台裔球星林書豪今天攻下本季單場最低的16分，北京首鋼靠著第4節末8比0攻勢奠定勝基，終場以87比79擊敗北京控股，斬斷對手的4連勝。

中國男子職業籃球聯賽（CBA）今天上演同城大戰，由北京首鋼對上北京控股，對手也有備而來，只要林書豪一持球，對手就採取包夾策略，逼得他全場發生本季單場最多的6失誤。

賽前林書豪本季場均可達26分，且前6場比賽得分都在24分以上，今天面對北控的包夾嚴防，他沒有太多出手機會，上半場僅出手4次、投進2球，另靠著6罰5中攻下9分，半場打完首鋼以34比30取得微幅領先。

下半場雙方易籃再戰，比數依舊僵持不下，不過首鋼決勝節末段靠著一波8比0攻勢，一舉將領先擴大至雙位數、提前底定戰局，最終以8分之差擊敗北控，也拉出近來的2連勝。

林書豪整場累計8投5中，繳出16分、5籃板、3助攻與3抄截，連6場飆破20分的紀錄遭中斷，所幸球隊最終仍順利留下勝利。

同樣效力首鋼的台灣好手周儀翔，今天替補出賽15分鐘，僅有1次出手的他也把握機會命中添得2分，以防守為主的他，雖賠上3次犯規，但也成功演出1次抄截。

北控洋將法格（Kyle Fogg）攻下全隊最高的19分，而上季曾短暫效力超級籃球聯賽（SBL）新北裕隆納智捷的洋將桑尼（Sani Sakakini），此役僅拿下10分、8籃板。（編輯：張雅淨）1081120

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