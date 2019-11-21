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巴青少完封高雄大學 台東大學大專聯賽勝場開張

最新更新：2019/11/21 19:29

（中央社記者謝靜雯台北21日電）108學年度大專棒球聯賽公開一級預賽，台東大學先發投手巴青少9局完封高雄大學，率隊以2比0搶勝、東大首勝開張；文化大學姚杰宏優質先發，率隊以3比1擊敗南華，預賽3連勝。

台東大學今天與高雄大學交手，台東大學先發投手巴青少表現亮眼，總計用102球投完9局，被敲出6支安打，投出5次三振、無失分，有效壓制高雄大學打線，是球隊搶勝一大功臣。

台東大學3局有攻勢、先拿1分，5局再靠著安打、短打推進、暴投、楊竣翔適時安打，送回球隊第2分，順利拿下比賽勝利。

台東大學棒球隊總教練高克武表示，前兩場比賽都輸球，對手實力沒話說，也有感受到球員的壓力，比賽中失誤較多，今天先發投手巴青少表現亮眼，但也提到如果跑壘可以更積極，相信應該可以拿下更多分數。

文化大學今天與南華大學交手，文化大學先發投手姚杰宏總計投7.1局被敲6支安打，投出5次三振，前7局有效壓制打者，直到8局1人出局後接連投出2次保送退場，失掉1分責失分。

文化比賽前半段就有攻勢，2局靠著單局4支安打，開賽攻下2分，7局再靠著曾宸佐、陽杰恩接連安打、保送、高飛犧牲打，多添1分保險分，預賽目前為止3戰全勝。（編輯：張雅淨）1081121

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