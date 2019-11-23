光州南韓羽球大師賽 王齊麟李洋闖進決賽

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在南韓羽球大師賽4強賽，僅花32分鐘，以21比16、21比13拍落地主南韓組合金元昊與朴炅熏，闖進決賽，明天將力拚本季第4冠。

前2站首輪遭到淘汰的王齊麟與李洋，近期排名小跌至第12，本週重振旗鼓，轉戰光州南韓羽球大師賽，屬於BWF世界羽球巡迴賽超級300系列，這次為大會第6種子。

王齊麟與李洋今天4強賽出戰地主南韓組合金元昊與朴炅熏，「麟洋配」開賽迅速進入狀況，一路領先，並以21比16先下一城。

雙方次局短暫糾纏後，王齊麟與李洋拉出4比0攻勢，並乘勝追擊，以21比13獲勝，收下決賽門票，明天將與排名第13的馬來西亞組合吳蔚昇、陳蔚強爭冠，兩組人馬將首度對決。

王齊麟與李洋今年初開始搭檔，已在西班牙羽球大師賽、奧爾良羽球大師賽、印度羽球公開賽打下冠軍，明天將挑戰本季第4冠。

4組晉級4強賽的台將，僅王齊麟與李洋成功挺進決賽，成為僅存台將希望，其他像是女雙組合許雅晴與胡綾芳、2組混雙組合李哲輝與許雅晴、楊博軒與胡綾芳今天都遭到淘汰。（編輯：張芷瑄）1081123