張奕隊友木須來台打冬盟　讚12強表現比之前更好

（中央社記者楊啟芳台中24日電）亞洲冬季棒球聯盟日職紅隊陣中，來自歐力士猛牛的捕手木須菲利浦今年曾在二軍接過張奕的球，也有看他在12強賽的投球，稱讚表現比之前更好，也看到了不曾看過的怒吼模樣。

木須菲利浦（木須Felipe）於2017年加入歐力士，目前還是育成選手，今年在二軍時接過台灣投手張奕的球。木須菲利浦表示，由於張奕去年才棄打從投，剛開始轉投手時雖然球速很快，不過控球不是很理想，「但現在愈來愈好，慢慢都投得進去。」

張奕在世界12強棒球賽時，預賽對委內瑞拉繳出7局好投，助中華隊闖進複賽；複賽對戰韓國時，更是投6.2局無失分，封鎖韓國隊打線，總計13.2局無失分，成為大會防禦率王、勝率王及全明星隊最佳先發投手。

木須菲利浦有看張奕在12強的表現，他說：「張奕在面對危機時特別強，尤其面對韓國時，有危機馬上用三振解決，以前不曾看他在場上怒吼，但12強看到他怒吼，代表他真的很專注，很帥。」

木須菲利浦是巴西和日本混血兒，這次來打冬盟希望加強打擊能力，明年努力轉支配下，他說：「除了捕手外，內外野都有練習，希望增加出場機會，趕快成為支配下選手。」

這次冬盟是木須菲利浦首次來到台灣，他笑說：「已經來3天了，但不太會講中文，吃飯也有點困難，目前都只待在飯店吃炒飯跟拉麵。」（編輯：管中維）1081124