亞青摘金 呂翊瑄再奪青少女撞球世界冠軍

（中央社記者龍柏安台北24日電）今年7月莊敬高職撞球女將呂翊瑄才在亞洲青少年撞球錦標賽稱后，短短4個月後，她又在世界青少年撞球錦標賽女子組逆轉摘金，完成亞青、世青包攬雙金的壯舉。

2019世界青少年撞球錦標賽，昨晚在賽普勒斯舉行最終金牌戰，年僅17歲的「小辣椒」呂翊瑄在決賽以9比5撞翻日本女將奧田玲生勇奪冠軍，也是繼去年學姐陳佳樺後，連2年由台灣包辦青少女世界冠軍。

其實呂翊瑄今年世青的晉級之路並不順遂，她在首輪以7比5過關後，次輪卻以5比7不敵南韓好手徐序雅，提前被打入敗部。

所幸落入敗部的呂翊瑄一路過關斬將闖進4強，沒想到對手又是南韓的徐序雅，「小辣椒」在比賽中最多以3比7落後，不過她頂住壓力，靠著一波6比0攻勢將對手「定桿」，除演出精彩逆轉秀，也順利摘下決賽門票。

呂翊瑄的教練是台灣前世界球后「大眼妹」周婕妤，人在日本比賽的她，也隔海關心愛徒的狀況，她透露：「呂翊瑄4強賽壓力有頂住，內容也有打出來，晉級後她的壓力完全釋放，也越打越順。」

在周婕妤的眼中，呂翊瑄除了天分好、協調性佳，還是非常認真苦練的球員，「我們每天下午1時練到6時，訓練結束後她還會留下來自我加強，經常練到9、10時才離開」。

呂翊瑄今年先拿下亞青金牌，隨後又在世青登頂，周婕妤除了鼓勵愛徒，也說：「這是她努力應得的回報，但也盼望她繼續加油，朝下個階段繼續努力。」（編輯：張雅淨）1081124