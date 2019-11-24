HBL成功逆轉勝東泰 隊史首進12強

（中央社記者龍柏安台北24日電）4年前成功高中在HBL男子組預賽苦吞3連敗慘遭淘汰，今天他們靠著第4節27比12攻勢逆轉戰局，以75比65擊敗東泰高中，除拿下隊史預賽首勝，也如願踏進12強窄門。

108學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽，今天在台北體育館進行最後一天賽事，隨著成功逆轉勝東泰，吊車尾摘下晉級門票後，12強晉級隊伍也全數出爐。

當比賽結束剎那，成功球員在場上又叫又跳，板凳席上的球員也全部衝上場與隊友相擁，這一勝他們足足等了4年，今天攻下13分的後衛陳彥州，更是哭得幾乎說不出話來。

今年高二的陳彥州坦言，在成功一邊打球、一邊唸書的日子實在太苦、太累，「我們要證明會讀書，也可以會打球」。他強調，放棄是最簡單也是最輕鬆的選擇，「但是我不能對不起教練和隊友」。

一旁隊友哭得停不下來，全場攻下16分的高三隊長李奇昱則鎮靜多了，他酷酷地說：「有什麼好哭的，又還沒結束。」

他承認，在成功他們每天早上5點半得起床，6點就要晨操，晚上練完球後睡覺都是11點以後，假日還要補習讀書，雖不能說甘之如飴，但他強調：「籃球不能打一輩子，書念進去都是自己的。」

成功在HBL預賽的隊史首勝，就讓他們得以晉級12強，李奇昱坦言，這樣的劇本還真沒想過，如今確定摘下晉級門票，他笑說：「大家付出的汗水、淚水都值得了。」

12強複賽將於12月24日起在高雄巨蛋開打，晉級球隊包括南山高中、青年高中、治平高中、能仁家商、南湖高中、高苑工商、強恕高中、東山高中、光復高中、泰山高中、松山高中與成功高中。（編輯：張雅淨）1081124