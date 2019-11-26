更多編輯台推薦新聞：
殺IS俘虜海軍保有海豹身分 美防長：川普下的令
國際

殺IS俘虜海軍保有海豹身分 美防長：川普下的令

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

丁威迪獲單週最佳球員 再砍致勝球率籃網勝騎士

最新更新：2019/11/26 13:00

（中央社克里夫蘭25日綜合外電報導）美國職籃NBA上週單週最佳球員丁威迪（Spencer Dinwiddie），今天在比賽剩下1.8秒時砍進致勝球，讓布魯克林籃網108比106擊敗克里夫蘭騎士。

在籃網當家球星厄文（Kyrie Irving）因右肩傷勢連續缺席6場比賽，且可能還會再休息1場比賽的情況下，丁威迪扛起領導籃網的重任，他已連6戰拿下20分以上的分數，靠著他生涯至今最佳的表現，讓籃網在這段期間拿下5勝1敗的成績。

這場比賽時間終了前6.2秒，兩隊106比106平手，籃網在暫停過後發動最後一擊，丁威迪接獲隊友發進場內的球，經過幾次運球，在罰球線前拔起跳投得手，騎士在時間剩下1.8秒的情況下，在後場孤注一擲未能得手，最終讓籃網帶走勝利。

在投進致勝球前，丁威迪在防守端上也有亮眼表現，騎士在比賽結束前21.5秒，靠薩克斯頓（Collin Sexton）兩罰中1，以106比106扳平比數，他的第2罰雖失手，但騎士搶到籃板而有機會一舉超前，但丁威迪成功封阻克拉克森（Jordan Clarkson）的進攻，才讓籃網有拿下勝利的機會。

丁威迪今天攻下23分；艾倫（Jarrett Allen）有22分、21籃板的「雙20」演出；哈里斯（Joe Harris）和普林斯（Taurean Prince）分別攻下19分和18分。

騎士克拉克森本場比賽從板凳出發，同樣攻下23分，南斯二世（Larry Nance Jr.）有20分、13籃板的「雙十」成績。

在NBA公布的上週最佳球員中，丁威迪靠平均25.3分、6.8助攻、3.5籃板、1.3抄截，助籃網拿下3勝1敗成績，穩住東區前8名的位置，成為東區單週最佳球員。

西區最佳球員由唐西奇（Luka Doncic）獲得，他在上週4場比賽平均可有37分、11.8助攻、8.5籃板進帳，帶領達拉斯獨行俠拿下4勝0敗成績。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081126

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報