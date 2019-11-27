黑豹旗北科附工再見安勝南英 成德首度晉8強

（中央社記者謝靜雯台北27日電）2019年黑豹旗青棒賽16強，北科附工今天與南英商工交手， 9局北科附工靠著徐翊瑋再見三壘打，以6比5拿勝、晉級8強；成德高中以5比1擊敗秀峰高中，隊史首度晉級8強。

黑豹旗全國高中棒球大賽16強賽，今天在天母棒球場舉行，北科附工與南英商工交手，北科附工由今年U18世界盃棒球賽國手陳柏毓先發，但投球狀況沒有調整到最好，總計投5.2局被敲8支安打，投出8次三振2次保送，失掉4分責失分。

北科附工首局靠著觸身球保送、保送、安打，先馳得點，2局再靠著單局2安，拿下第2分，南英商工3局有攻勢，靠著保送、盜壘、短打推進、接連3支安打，追回3分、超前比數，5局再添1分，取得4比2領先。

北科附工6局追回1分，南英商工9局上半再拿1分，北科附工9局下半最後機會，李俊漢敲出陽春砲，再靠著安打、保送、徐翊瑋再見三壘打，一棒送回2分，以6比5拿下勝利、晉級8強。

成德高中16強賽與秀峰高中交手，成德先發投手王志煊6局飆9K，僅被敲出1支安打， 失掉1分責失分，有效壓制對手打線，是球隊搶勝功臣之一。

今天比賽3局打完兩隊1比1僵持不下，成德4局靠著接連2次保送、2支安打，攻下2分、超前比數，5局再靠著林哲遠二壘打送回第4分，6局靠著安打、失誤、暴投、張澔軒適時安打，送回第5分，順利拿下勝利，隊史首度晉級8強。

黑豹旗明、後兩天進行8強賽，平鎮高中與大理高中交手，穀保家商與三民高中碰頭，東石高中8強對上北科附工，高苑工商與成德高中爭4強門票，4強賽將於30日舉行，冠軍12月1日出爐。（編輯：吳協昌）1081127