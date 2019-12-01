黑豹旗吳秉恩滿壘解危助平鎮奪冠 獲MVP

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽，1日由平鎮高中以3比1擊退穀保家商奪冠，平鎮吳秉恩（圖）第8局滿壘時登板，連續飆出2次三振，化解危機的表現相當關鍵，也奪下大會最有價值球員。中央社記者張新偉攝 108年12月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）2019年黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中以3比1擊退穀保家商奪冠，第8局登板止血的吳秉恩相當關鍵，也奪下大會最有價值球員，他表示，已經習慣後援解危，上場時並不緊張。

平鎮先發投手賴延峰於3比1領先時退場，第8局接替的投手宋晟睿被敲安打，加上2次保送，留下1出局、滿壘危機退場；接著推出吳秉恩上場救火，連續飆出2次三振，解決危機，被總教練吳柏宏點名是贏球關鍵之一。

吳柏宏表示，「吳秉恩從去年聯賽開始就是投後面，經驗豐富，可以勝任這個角色，而且他很常在壘上有人的場面遇到蔡佳諺，結果都能解決他。」

滿壘登板時，吳秉恩表示，「不會緊張，已經習慣這種感覺，今天一樣以變化球為主來解決打者，盡全力丟每顆球，能拿三振是最好的。」

每次有危機時對上蔡佳諺都能解決，吳秉恩笑說：「我有發現這件事，怎麼每次滿壘上去都是他，而且都是最後一個出局數，但沒有特別想什麼，就照著教練配球來走。」

目前高二的吳秉恩設下提升球速的目標，這次黑豹旗最快投到143公里，他表示，想提升到145至148公里之間。

吳秉恩也獲選為大會最有價值球員，其他個人獎項部分，東石高中莊中華以6成84打擊率獲打擊獎，平鎮高中董子恩以10打點獲打點獎，北科附工李俊漢以1支全壘打（13打數）獲全壘打獎，高苑工商陳委聖以防禦率0、2勝獲投手獎。

最佳十人分別為投手賴延峰（平鎮）、捕手劉韋廷（平鎮）、一壘手莊中華（東石）、二壘手黃勇傳（平鎮）、三壘手楊強森（高苑）、游擊手周委宏（穀保）、外野手林翊翔（穀保）、蔡佳諺（穀保）、許承恩（東石）、指定打擊董子恩（平鎮）。（編輯：陳俊碩）1081201