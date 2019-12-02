UBA國體大設定出手70次 沒達標仍勝台北商大

（中央社記者龍柏安台北2日電）善守貧攻是國立體大本季在UBA的最大罩門，今天賽前教頭桑茂森設定無論輸贏團隊至少要出手70次，球員累積僅投69球、沒能達標，不過仍以73比51擊敗台北商大。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學進行最後一天賽事，上季排名第4的國體大，本季前7場比賽場均失分僅61.1分，排在前段班，但團隊場均得分僅58.3分、排名倒數。

桑茂森坦言，目前球隊的防守能力不用他擔心，不過球員不愛出手讓他傷透腦筋，「我們面對健行科大，光是出手次數就少了人家30次」。因此今天賽前，他設定全隊至少要出手70次以上，「輸了大不了回家再練」。

今天攻下全隊最高13分的後衛蘇志誠坦言，他打了大半輩子籃球，從來沒有教練要求他們出手次數，「更好笑的是，我們居然還沒有達標」。

在籃球場上，防守總是吃力不討好，進攻幾乎是人人愛，面對球隊特殊現象，球隊先發前鋒陳俊男坦言，今年球季陣容更迭，走了不少主力球員，大家還在適應，而他在場上想得太多，還拿捏不到該攻、該守的點。

今天攻下10分的陶俊則說，第1階段戰績是4勝3負，還算差強人意，下個階段開始，他們必須尋求突破，「我們守得不錯，但下個階段要減少失誤，尤其是籃板保護和轉換快攻」。

他也承認，練球時大夥的失誤率太高，導致臨場都更謹慎，想找出最好的出手機會，反而自己錯過了很多投籃機會，「接下來我們會從練球開始做起，找回熟悉的進攻節奏」。（編輯：張雅淨）1081202