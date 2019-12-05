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湖人展現大鎖般防守 狂電爵士[影]

最新更新：2019/12/05 16:54

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今天作客鹽湖城時，給地主猶他爵士上了一堂防守震撼教育課，全場賞給對方12記火鍋並抄截13次，把爵士的命中率壓低至41%，湖人終場121比96大勝。

法新社報導，3日對丹佛金塊一戰還在比賽中場因身體不適、於場邊接受靜脈注射的湖人大前鋒戴維斯（Anthony Davis），今天攻下26分外帶6籃板及3阻攻，絲毫看不出身體有狀況。

湖人一哥詹姆斯（LeBron James）雖只客氣地拿下20分，但送出12次助攻；湖人自第2節起便一路領先，下半場一度領先多達25分，笑納客場10連勝。

湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）說：「在二連戰的第二晚靠快攻拿下32分，這是球隊最棒的地方。」湖人本季目前19勝3敗，與東區的密爾瓦基公鹿並列聯盟最多勝球隊。

雖然這只是爵士本季主場第2敗，但卻是最近6場比賽的第5敗，狀況明顯不佳。

在波士頓的比賽，塞爾蒂克112比93擊敗邁阿密熱火，賞給熱火客場三連戰的首敗；熱火先前分別作客擊敗布魯克林籃網與多倫多暴龍。（譯者：陳亦偉）1081205

影片來源：CliveNBAParody YouTube頻道

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