SBL備戰 呂政儒霸氣要阻止各隊奪冠

（中央社記者黃巧雯台北5日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）將分上、下半季進行，各隊將目標瞄準冠軍，裕隆納智捷王牌射手「男模」呂政儒今天豪氣喊出，新球季目標就是阻斷各隊奪冠目標。

第17季超級籃球聯賽12月14日將在台北和平籃球館開打，新球季共有台灣啤酒、桃園璞園建築、裕隆納智捷、九太科技與台灣銀行等5隊參賽，這次打破過去例行賽單一球季，將採上、下半球季進行，且斥資引進全新FIBA認證木質地板。

台啤上季總冠軍賽輸給富邦勇士，新球季捲土重來，蔣淯安表示，球隊備戰狀況還不錯，鬥志高昂，且期待12月14日開幕戰在球迷面前，打出不一樣團隊合作模式，上季爭冠失利，新球季希望能拿到總冠軍。

面對各隊在記者會上展現贏球、奪冠企圖心，呂政儒喊話：「我的目標就是阻斷他們目標。」

裕隆今年網羅簡浩、林宜輝等好手加入，呂政儒表示，過去在中華隊或其他比賽就曾搭配過，磨合上不會有太大問題，其中林宜輝更是從高中時期認識至今，他開心地說：「終於跟我同一隊，不用再想對戰到他時，要怎麼防守他。」

九太科技在新球季開打前戰力調整，除了老將陳靖寰開季前退休外，球團也決定撤換洋將加拉米普爾（Aaron Geramipoor），僅留下首屆SBL洋將選秀狀元塞森（Franklin Session）。總教練劉嘉發表示，上週跟台啤比賽，「對抗性還是有落差」，目前已鎖定新洋將人選，希望最快7日熱身賽能到。

SBL上半季從12月14日起至109年1月19日止，下半季將於109年3月7日至4月12日舉行，例行賽除了在台北和平籃球館外，還將前往桃園巨蛋、新北市板橋體育館、彰化縣立體育館、高雄巨蛋等場地，7戰4勝制總冠軍賽則將移師新北市新莊籃球館。（編輯：吳協昌）1081205