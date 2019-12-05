威力盃桃園搶勝 功臣石晨廷偶像U12中華隊長

（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）台彩威力盃少棒預賽桃園市首戰與新竹市交手，桃園一度處於落後，石晨廷敲超前安，又後援化解滿壘危機，率隊以18比6拿勝；石晨廷自評抗壓性佳，偶像是U12中華隊長黃天賜。

2019年花蓮台彩威力盃今天開打，桃園市曾在威力盃中拿下3冠，今年由龜山國小、仁善國小、大勇國小、中平國小各挑4名球員組成聯隊參賽，實力堅強，挑戰冠軍來勢洶洶。

桃園市今天首戰與新竹市隊交手，桃園市隊球員比賽前半段放不開，3局打完3比4落後，4局靠著接連保送、短打推進、暴投，先跑回追平分，兩人出局後石晨廷關鍵三壘打，送回超前分，再靠著曹以諺安打，跑回球隊第6分。

桃園市隊越打越順，但5局下半出現危機，被新竹市隊攻佔滿壘，石晨廷登板後援穩守，僅因為高飛犧牲打失掉1分、表現亮眼，是球隊拿勝功臣。

桃園市隊總教練王宜民表示，石晨廷是中平少棒隊球員，五年級開始就有全國賽資歷，經驗豐富，今天5局登板後援好表現很關鍵，是陣中十分穩定的球員。

石晨廷自評抗壓性佳，但今天比賽前半段打擊沒有表現，有一點小緊張，隊友鼓勵讓他放鬆，才能有4局關鍵三壘打，上場打擊前教練提醒當作壘上沒有人，把球打確實，收到不錯成效，5局登板後援，把球投到教練要的位置，守住危機。

石晨廷投打表現都不錯，但他比較喜歡投球，「三振打者的感覺很爽」，提到偶像，卻不是職棒球星，而是今年U12世界盃棒球賽中華隊隊長黃天賜，「之前有在聯隊中碰過學長，他給我很大的幫助」。

王宜民表示，桃園市少棒隊的球員都有一定的實力，但選進聯隊的選手，在母隊都是頂尖的，進到聯隊一開始可能不清楚定位，所以比賽前半段打得綁手綁腳，對手攻擊、守備表現也都不錯，很開心後半段可以把握大局、拉開比分，前兩屆沒能打進冠軍賽，「希望今年可以拿到最好的成績」。（編輯：吳協昌）1081205