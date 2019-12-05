威力盃台中2勝晉複賽 方紹齊開轟錯過完全打擊

（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）台彩威力盃少棒賽預賽，台中市隊一日2戰，以25比0擊敗基隆市、12比1擊敗澎湖縣隊，確定以分組第一名進複賽；台中市隊方紹齊開轟但錯過完全打擊紀錄，他盼成為像林智勝般的強打者。

2019年花蓮台彩威力盃少棒賽開打，台中市隊預賽與澎湖縣、基隆市、金門縣同組，分組前2名晉級複賽，台中市隊預賽首戰與基隆市隊交手，打線發揮，全場敲出19支安打，開路先鋒方紹齊單場3安3打點，敲出此次團隊首轟。

台中市隊以力行國小為主體，加入忠孝國小、大仁國小球員組成聯隊，「小黑」方紹齊為力行母隊的中心棒次第4棒，但因為具有腳程優勢，此次聯隊改打開路先鋒第一棒；方紹齊投、打、跑表現都很不錯，投球最快球速可達108公里。

方紹齊首戰與基隆市隊比賽，首局敲出安打、一口氣跑上三壘，單局第2次打擊機會敲出全壘打，2局敲出二壘打，2局第2次打擊機會則上到一壘。

但在紀錄上，方紹齊首打席為一壘安打加上失誤上三壘，2局第2打席則是紀錄失誤上壘，沒能完成難得完全打擊紀錄；台中市隊總教練張程翔表示，方紹齊的腳程快，甚至可以盜本壘，首打席沒有給三壘打很可惜；台中市隊第二戰與澎湖縣交手，方紹齊也有登板後援投1局。

方紹齊其實對完全打擊紀錄還沒有概念，只是聽隊友一直說他「很強」，他表示會開始打球是因為看到親戚普門高中青棒隊球員馬鋼打球，覺得棒球很好玩；方紹齊長打實力驚人，投球具速度優勢，但他更喜歡打擊，偶像是中信兄弟隊野手林智勝，「希望可以成為像他一樣的強打者」。

台中市隊單日連拿2勝，確定以分組第一名晉級複賽，張程翔表示，球隊集訓2天就來比賽，整體來說打擊實力比較好，給球員的目標就是每個盃賽都有打到至少前4名，希望球員可以有穩定的表現。（編輯：張芷瑄）1081205