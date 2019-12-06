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彭政閔鼓勵青棒選手 加入職棒是不錯選擇

最新更新：2019/12/06 14:41
2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營6日進入最後一天，擔任教練的前中職球星彭政閔（右）表示，退休後現在看青棒選手的角度不一樣，他也鼓勵小選手，若想證明自己的身手，加入職棒會是不錯的選擇。中央社記者楊啟芳攝 108年12月6日
2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營6日進入最後一天，擔任教練的前中職球星彭政閔（右）表示，退休後現在看青棒選手的角度不一樣，他也鼓勵小選手，若想證明自己的身手，加入職棒會是不錯的選擇。中央社記者楊啟芳攝 108年12月6日

（中央社記者楊啟芳新北6日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營進入最後一天，擔任教練的彭政閔表示，退休後現在看青棒選手的角度不一樣，他也鼓勵小選手，若想證明自己的身手，加入職棒會是不錯的選擇。

彭政閔於今年季後退役，轉任教練，雖然之前當球員時也來青棒營指導過，不過他表示，「看得東西會不一樣，之前來帶都在自主訓練期間，今年不用了，看得東西可能會比較多一點，或許看到球員的動作上、態度上，自己也會有一些想法」。

彭政閔退休後，球季外不用再進行自主訓練，他說：「當然多少會不習慣，因為已經習慣那種模式了，但自己還是有在維持體力，並花比較多時間來整理自己，包括思緒、退休後的禮物，也謝謝大家的支持。」

彭政閔認為，現在的青棒選手爆發力、力量都很好，跟以前的高中生不一樣，可見對於重訓方面愈來愈注重。彭政閔也希望台灣棒球環境愈來愈好，「我們還是多學習，讓接下來的高中生有更好的訓練」。

彭政閔與學員分享經驗時提到，進職棒前本來想回到業餘合庫隊，但想要證明自己，還是選擇加入職棒。配合這次的主題「猶豫，是對自己太客氣」，彭政閔說：「職棒、業餘、就學，我想這些都會讓球員猶豫。」

不過彭政閔指出，現在職棒環境愈來愈好，「如果真的有心想要前往職棒，希望自己有更好的球技，向大家證明自己能力，投入職棒是一個不錯的方向」。

彭政閔也勉勵學員，「加入職棒後人家都會看你，做的事情會變成後輩追求的目標，所以要做好自己的工作，包括準備工作、功夫，都會影響後輩對你的看法」。（編輯：張芷瑄）1081206

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