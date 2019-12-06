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SBL射手愛德熱身賽找感覺 放話例行賽會不一樣

最新更新：2019/12/06 20:29

（中央社記者龍柏安台北6日電）今年轉戰桃園璞園建築的立陶宛帥哥射手愛德，今天在熱身賽首役全場僅拿2分，球隊以65比79不敵九太科技，但他並不擔心：「只不過是友誼賽沒打好，例行賽我們會不一樣。」

第17季超級籃球聯賽（SBL）熱身賽，今天在板橋體育館登場，上季效力台灣啤酒的愛德（Edvinas Seskus），本季轉披璞園戰袍亮相，不過首役的表現有些「掉漆」，全場5投盡墨，僅靠罰球拿下2分，璞園教頭麥班達說：「如果他每場比賽只得2分，我們很難贏球。」

相對教頭的憂心，愛德卻不擔心，他打趣地說：「友誼賽（熱身賽）就是給球隊機會去找問題，並且讓隊員們去熟悉與適應戰術系統。」問他難道不擔心會被撤換，他酷酷地說：「只不過一場友誼賽沒打好，應該不至於會被換吧。」

對於本季個人數據目標，愛德坦言：「我不會設定得分門檻，你知道我是歐洲球員，是團隊球員，就算我得零分，球隊能夠贏球我還是很開心，贏球才是一切。」

不過教練認為，若愛德每場只能拿2分，球隊很難贏球，他笑說：「的確是，這也是為什麼例行賽下週才開打。」

愛德當年因隨立陶宛來台參加瓊斯盃，而被璞園相中，也隨隊打過觀護盃，最後卻陰錯陽差沒能加盟，反加入了台啤，如今重返來台的首支球隊，他說：「我很開心，我喜歡這支球隊，也很熟悉他們的一切。」他也透露，希望自己可以幫助球隊，等例行賽開打後就會見真章。（編輯：張芷瑄）1081206

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