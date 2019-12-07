花滑大獎總決賽 中國組合囊括雙人滑冠亞軍

（中央社杜林6日綜合外電報導）中國花式滑冰運動員隋文靜與韓聰今天在花滑大獎賽總決賽雙人滑項目奪金。在女子單人滑項目，去年奪冠的日本選手紀平梨花失誤連連，在6名參賽者中暫時居末，衛冕路艱難。

國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix）總決賽於12月5日到8日在義大利杜林（Torino）舉行。

隋文靜與韓聰是2017年及2019年世界花滑錦標賽（ISU World Championships）雙人滑項目冠軍，也是2018年冬季奧林匹克運動會雙人滑亞軍，卻是首度在大獎賽總決賽奪冠。兩人在這個賽季的大獎賽日本站及中國站也都奪金。

法新社報導，雖然韓聰在自由滑出了錯，他與隋文靜仍以7.42分的大分差穩穩勝過同樣來自中國的彭程與金楊搭檔，兩個組合分別以211.69分及204.27分拿下金、銀牌；俄羅斯的米希納（Anastasia Mishina）與加利亞莫夫（Aleksander Galliamov）抱銅。

在女子單人滑的短曲項目，紀平梨花於6名選手中敬陪末座，她去年在大獎賽總決賽奪金，今年出師不利，在短曲開場的3周半跳（3A）就失誤，然後又在後內點冰3周跳接後外點冰3周跳（3F-3T）的連跳中摔倒，最後取得70.71分，替自己的衛冕戰蒙上陰影。

暫時領先的是16歲的俄羅斯選手柯斯托納亞（Alena Kostornaia），她在這場比賽中以85.45分創下新的女子單人滑短曲世界紀錄；俄羅斯籍的奧運金牌得主薩奇托娃（Alina Zagitova）以79.60分居次。

在短曲之後，女子單人滑將於7日繼續進行自由滑競技，兩項分數加總才能決定最後勝負。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1081207