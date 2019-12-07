湖人LA連線發威 合砍70分擊退拓荒者

（中央社波特蘭6日綜合外電報導）NBA洛杉磯湖人兩大球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）組成的「LA連線」，今天聯手攻下70分，在客場以136比113輕取波特蘭拓荒者。

戴維斯本役繳出39分、9籃板、3阻攻、2抄截的全面數據。他光是在上半場就拿下25分，助湖人以77比62領先拓荒者，並且創下湖人本季最高上半場得分紀錄。

詹姆斯則拿下31分、8助攻、7籃板，外加4計三分彈。在第三節，詹姆斯80秒內砍進3計三分球，助湖人以95比77大幅領先拓荒者。

除了LA連線，湖人新星庫茲馬（Kyle Kuzma）也從板凳出發拿下15分，中鋒麥吉（JaVale McGee）則有13分，共7投6中。

湖人本戰136分是本季新高，目前客場戰績是11勝1敗，以20勝3敗戰績位居西區龍頭，東區霸主密爾瓦基公鹿也是20勝3敗。

湖人最近連續3場客場比賽皆捷，對手包括丹佛金塊、猶他爵士與拓荒者。相較之下，拓荒者則在最近對上湖人的4場比賽中輸掉3場，目前以9勝14敗位居西區第11。

拓荒者本戰表現最佳的是明星後衛里拉德（Damian Lillard），共拿下29分、8助攻、7籃板。中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）也有17分、10籃板、3抄截貢獻。

本戰一大焦點是拓荒者老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與詹姆斯同場對決。兩人是2003年同梯球星，一度有瑜亮之爭。

不過，安東尼逐年退化，本役只拿下15分，未能延續上週拿下西區最佳球員的好表現。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1081207