SBL李家慷拚新人王 證明自我價值

（中央社記者龍柏安台北7日電）今年SBL由7隊縮水成5隊，本季也僅有5名新秀，桃園璞園建築菜鳥後衛李家慷坦言，當然會想爭取新人王，不過更重要的工作是先做好防守，並在有限時間裡證明自己價值。

第17季超級籃球聯賽（SBL）熱身賽，今天在板橋體育館進行第2天賽事，璞園硬碰上季亞軍台灣啤酒，不過正規賽40分鐘打完，雙方以75比75打平，大會表示熱身賽不打延長賽，因此兩隊握手言和做收。

李家慷今天出賽27分26秒，繳出9分、4籃板、2助攻、1抄截與1阻攻的全方位成績單，他坦言自己仍在適應球隊節奏，下半場才比較放得開，「畢竟球隊裡還有很多學長，不過他們都鼓勵我空檔來了就要出手」。

談到新人王，李家慷說：「當然會想。」不過他也強調，自己要學的東西還有很多，也知道菜鳥上場時間不會太多，自己必須在有限的上場時間證明自己價值，因此他坦言，「不要猶豫」是自己要改進的頭號課題。

璞園總教練麥班達表示，一般球隊裡加入新控球，往往一開始都會打得比較保守、無私，因此他也鼓勵李家慷，放手去做能做的事，「他每天投籃練這麼多，到了比賽不投有什麼用」。

麥班達強調，教練只能給球員開火權，卻不能給他們信心，「球員的信心是自己練出來的，李家慷他有武器，但要懂得會用」。

璞園今天熱身賽結束後，14日晚上19時30分，將在台北和平籃球館登場的SBL開幕戰再碰台灣啤酒，李家慷也期許自己能在開幕戰打出好表現，盡力幫助球隊。（編輯：張芷瑄）1081207