隊長宋書桓好投 威力盃少棒桃園抱回最多第4冠

2019第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊先發投手宋書桓8日在冠軍戰中先發3局，僅被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、表現亮眼，拿下冠軍戰勝投，也獲選大會「最有價值球員」（MVP）。中央社記者謝靜雯攝 108年12月8日

（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）台彩威力盃少棒賽冠軍戰，桃園市隊投打發揮，宋書桓先發3局壓制高雄市兇猛打線，桃園市全場敲15安、楊益開轟，終場以17比1、4局拿勝，拿下賽會最多第4冠、抱回百萬獎金。

2019年第7屆台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰在花蓮國福棒球場舉行，由常勝軍桃園市隊與此次全壘打火力驚人的高雄市隊交手，桃園市隊開賽就有攻勢，首局靠著3支安打、拿下2分，高雄市隊下半局追回1分。

桃園市隊2局再啟攻勢，單局4安、2保送，儘管高雄市隊押上最快球速可達120公里的池冠旻接手中繼，也擋不住桃園攻擊氣勢，桃園2、3局各攻下6分、拉開領先差距，楊益4局補上3分砲，幫助球隊順利抱回冠軍。

桃園市隊先發投手宋書桓先發3局僅被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、表現亮眼，拿下冠軍戰勝投，也獲選大會「最有價值球員」。

桃園市隊總教練王宜民表示，知道高雄市隊打擊火力不錯，但先發投手宋書桓發揮水準表現，加上高雄市隊開賽就處於落後，反而沒能發揮打擊優勢。

王宜民表示，宋書桓是陣中較為穩定的投手之一，加上在母隊龜山國小有許多大賽經驗，抗壓性足夠。王宜民也提到，高雄市隊池冠旻速度雖快，但不斷鼓勵球員，平常都有在練打速球、不需要害怕。

宋書桓表示，今天比賽前半段控球有點問題、一直被打出安打，後來想辦法照教練平時教的調整，找回好的出手點，越投越順手，過去雖然投過冠軍戰，但首度扛冠軍戰先發也不緊張。

宋書桓在母隊為副隊長，此次自請當隊長，他笑說：「當隊長很好玩，可以管隊友。」也提到因為當隊長，更會想要有好表現帶頭。

桃園市隊在前6屆威力盃與台東縣隊各拿3冠，此次順利抱回隊史第4冠，以及百萬獎金，成為威力盃目前為止最多冠球隊，總計7屆賽事累積拿回高達新台幣455萬元獎金。

王宜民表示，雖然每一屆的球員素質不一樣，但球員透過比賽心態越來越成熟，桃園市政府及各個學校教練團都很團結，才能有好的成績。（編輯：張雅淨）1081208

2019第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰8日登場，由桃園市隊與高雄市隊交手，桃園市隊陣中楊益（中）敲出3分砲，助隊奪勝。中央社記者謝靜雯攝 108年12月8日