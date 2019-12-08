許子彥投打俱佳 威力盃花蓮藍拿季軍平隊史紀錄

（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）台彩威力盃少棒賽季軍戰，地主花蓮藍隊展現韌性，雖一度8分落後，後半段追分，許子彥投打有關鍵表現，率隊以16比8擊敗南投縣隊，睽違5屆再拿季軍，追平隊史威力盃最佳成績。

2019年第7屆台彩威力盃少棒賽季軍戰，今天在花蓮國福棒球場舉行，地主花蓮藍隊與南投縣隊交手，南投縣隊2局就有攻勢，靠著單局8安、對手3次守備失誤，一口氣攻下7分，3局上半再添1分，取得8比0領先。

花蓮藍隊比賽前半段處於落後，但沒有放棄追分，3局靠著單局4安、3保送追回4分；4局再靠著安打、保送、短打推進、羅宇晏安打送回2分，葉辰昱二壘打、許子彥三壘打再添分，單局追回5分、翻轉戰局。

花蓮藍隊延續氣勢，5局靠著單局6安、4保送，一口氣打了10人次，攻下7分大局，順利以16比8、5局拿下勝利，將季軍留在花蓮，獲得獎金新台幣20萬元。這也是繼2014年第2屆威力盃後，地主花蓮隊再拿下隊史最佳季軍成績。

花蓮藍隊總教練陳龍正表示，為了這次比賽集訓1個半月，過程並非都很順利，來自各校的球員因為母校的活動，直到最後兩週才完全到齊，集訓過程中，特別針對打擊強化，這次比賽「攻擊」發揮也是搶勝關鍵，「很開心能夠拿下季軍，沒有辜負花蓮體育會的用心和期待」。

陳龍正表示，雖然開賽就大比分落後，「本來以為可能只能拿第4名了，但球員沒有放棄，很佩服小朋友們的韌性」。

花蓮藍隊陣中投打守「三拍子」好手許子彥，今天扮演搶勝功臣，季軍戰扛先發投手，但一開始表現並不穩定，中途退場後教練不斷鼓勵，後半段再上場後援，表現回穩、球速越飆越快；今天先發加後援，總計投1.2局，打擊也有2安4打點、表現亮眼。

許子彥表示，今天賽前熱身做得不足，所以開賽投球表現不理想，後來再登板後援，想著要替球隊守住勝利，感覺越投越順。許子彥自評此次賽會前半段表現不理想，守備上失誤偏多，但今天全心想拚季軍，對於自己今天投打表現都很滿意。（編輯：張雅淨）1081208