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石晨廷威力盃冠軍戰3安教頭讚 想拚國手

最新更新：2019/12/08 15:46
2019第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，8日由桃園市隊奪冠，桃園陣中石晨廷（左）冠軍戰單場3安，總計4打數敲出3支安打、貢獻3分打點，打擊表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝　108年12月8日
2019第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，8日由桃園市隊奪冠，桃園陣中石晨廷（左）冠軍戰單場3安，總計4打數敲出3支安打、貢獻3分打點，打擊表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝　108年12月8日

（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）2019年台彩威力盃少棒賽，桃園市隊冠軍戰以17比1、4局擊敗高雄市隊奪冠，石晨廷3安3打點，是總教練王宜民心中的打擊MVP；石晨廷去年就有選拔賽經驗，他也希望今年能當國手。

第7屆台彩威力盃少棒賽冠軍戰今天在花蓮舉行，桃園市隊投打發揮，順利擊敗高雄市隊，抱回隊史威力盃第4冠、贏得百萬獎金，為目前賽會最多冠球隊，冠軍戰先發投手宋書桓是大會「最有價值球員」。

石晨廷冠軍戰單場3安，2局敲出二壘打，3局再敲二壘打，4局敲出個人單場第3安，再靠著隊友楊益全壘打跑回分數，今天總計4打數敲出3支安打、貢獻3分打點，打擊表現亮眼。

石晨廷此次賽會投打表現俱佳，也有美技守備，是教練王宜民心中的打擊MVP，石晨廷5年級就跟著學長打全國國手選拔賽，大賽經驗豐富，心態也更為成熟。石晨廷表示，有全國選拔賽資歷，場上會發生什麼狀況更可以掌握。

石晨廷透露，其實今天賽前身體不太舒服，但隊友一直鼓勵，自己想辦法調整好心情，冠軍戰才可以有好的表現。

石晨廷投打都可以，守備位置內外兼修，可守二壘、游擊、外野，是球隊中的活棋。他表示，因為守游擊經驗比較多，相對來說更有自信，6年級希望可以拚國手資歷。（編輯：張雅淨）1081208

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