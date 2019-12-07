威力盃台東3連霸夢碎 8強止步盼加強心態

2019年第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，去年衛冕軍台東縣隊7日在8強賽不敵桃園市隊，挑戰3連霸夢碎。圖為台東小將登板奮力抗敵。中央社記者謝靜雯攝 108年12月7日

（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）台彩威力盃少棒賽，台東縣隊今年8強賽強碰桃園市隊，開賽沒能把握搶分、氣勢一面倒，終場以5比16不敵桃園市隊、挑戰3連霸夢碎；總教練陳玉船肯定球員表現，表示需加強個人心態。

台彩威力盃少棒賽，台東縣隊去年完成2連霸，今年在8強就碰上勁敵桃園市隊，台東縣隊首局靠著保送、接連安打先馳得點，但攻勢沒有延續，僅拿下1分，桃園市隊下半局搶分，單局攻下5分、打出氣勢。

台東縣隊總教練陳玉船表示，桃園市隊打擊本來就很不錯，球員沒能把握開賽首局的機會多搶分數，打起來也比較辛苦，桃園市下半局一口氣就攻下5分，氣勢有差，明顯感覺台東縣球員打起來綁手綁腳。

台東縣隊此次有3連霸的目標，但陳玉船希望不將壓力放在球員身上，不斷鼓勵他們開心享受比賽，才能發揮最好的一面，「可以打到哪就到哪，大家都已經很努力了」。

對此次球員表現，陳玉船表示肯定，但也提到回到台東後需要再加強個人心態，點出此批球員團體凝聚的感覺稍弱，感覺比賽個人打個人的，對團隊士氣也有影響；台東縣隊8強止步，獲得獎金新台幣5萬元。（編輯：張芷瑄）1081207