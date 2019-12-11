南韓籍教練執教 越南男足東運會60年首度奪金

（中央社河內11日專電）越南男子足球隊近2年來在南韓籍教練朴恒緒執教下，成績不斷進步。10日在第30屆東南亞運動會男足決賽以3比0打敗印尼隊，拿下金牌，創下60年來最佳成績，再度讓球迷為之瘋狂。

東南亞運動會（SEA Games）創辦於1959年，是每兩年舉辦一次的大型綜合性地區體育賽事，參賽的國家包括東南亞地區的11個國家。2019年第30屆自11月30日至12月10日在菲律賓舉行。

東南亞運動會男足賽事共有11隊參加，越南足球隊列在B組，以五戰4勝1和積分13分，名列B組第一位，晉級賽事4強淘汰賽。越南隊7日與A組排名第2的柬埔寨隊進行淘汰賽，最終以4比0打敗對手晉級決賽，與印尼隊對戰。

決賽10日晚上舉行，越南隊球員表現良好，一直占有壓倒性的攻勢和控球比率，最終以3比0擊敗對方，拿下金牌。

這是越南男足隊自東南亞運動會創辦60年以來首次奪得金牌，球隊在朴恒緒（Park Hang Seo）的執教下，再次奪得歷史佳績。

越南男足隊2017年底開始在朴恒緒指導下，屢創佳績，每次參加國際賽事，都名列前茅，包括亞足聯U23錦標賽亞軍、亞運會男足第4名和東南亞足球錦標賽冠軍等，寫下越南足球歷史新頁，震撼區域足壇。

此外，2022年世足盃亞洲區資格賽最近開打，排在G組的越南隊經5輪比賽以良好表現，至今未敗給對手，積分11分，暫時排名第一位，許多越南球迷夢想球隊能晉級世足賽。

足球被視為越南的國球，足球賽事一直受到關注。除了越南男足隊奪金外，越南女足隊8日在本屆東南亞運動會女足決賽以1比0打敗泰國隊，也拿下金牌。除了參賽金牌與獎金外，越南男女足球隊將獲得由國內許多業者贊助的巨額獎金。

東南亞運動會男足決賽結束後，越南各地數以萬計球迷紛紛拿著國旗上街遊行慶祝與狂歡，球迷「越南隊萬歲」的喊聲以及加油喇叭「巫巫茲拉」（Vuvuzela）聲音混在一起，街道氣氛非常熱鬧。（編輯：陳永昌）1081211