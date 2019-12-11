越南男足屢創奇蹟 朴恒緒調兵遣將成國民英雄

（中央社河內11日專電）越南過去重視培訓潛力年輕球員，至今產生「黃金一代」球員。而越南男足在南韓籍教練朴恒緒執教下大翻身，近年在國際賽事屢創佳績，他「調兵遣將」的才華贏得越南「國民英雄」封號。

南韓籍教練朴恒緒（Park Hang Seo）2017年10月開始接掌執教越南男子足球隊，由於當時越南隊成績很差，當年8月越南隊在東南亞運動會以0比3敗給「宿敵」泰國隊，最後在小組賽尷尬出局，當時大多數越南球迷都不對越南隊有信心。

然而，越南男足在朴恒緒指導下，連續在各項重要國際賽事揚眉吐氣。朴恒緒接掌執教僅3個月後，越南隊就闖進亞足聯U23錦標賽決賽，儘管只奪下亞軍，但已寫下越南足球隊歷史性的一頁。

越南男足去年8月在亞運男足賽事踢進4強，雖然最後沒有拿下獎牌，但是這已是越南男足亞運參賽歷來最佳成績。

越南男足去年12月繼續踢進東南亞足球錦標賽（AFF Cup）決賽，最終擊敗馬來西亞隊拿下冠軍，創下10年最佳成績。接著，越南足球隊在阿拉伯聯合大公國今年1月舉行的亞洲盃足球賽闖進8強，繼續寫下佳績。

越南隊昨天在第30屆東南亞運動會男足決賽以3比0打敗印尼隊，拿下金牌，創下60年來最佳成績，再度讓越南球迷為之瘋狂。

此外，2022年世界盃亞洲區資格賽最近開打，排在G組的越南隊5輪比賽下來表現優異，以3勝2和0敗，積分11分，暫居排名第一，許多越南球迷夢想越南隊能晉級世足賽。

越南男足近年來的精彩表現很大部分要歸功於幕後功臣南韓籍教練朴恒緒。

朴恒緒執教越南足球隊前，曾經擔任荷蘭知名足球教練希丁克（Guus Hiddink）的助理，幫助南韓男足晉級2002年世界盃準決賽。

越南男足在朴恒緒帶領下脫胎換骨，一次又一次奪得佳績，讓球迷驚喜不斷，許多越南球迷給朴恒緒取了個綽號叫「巫師」，甚至稱他為「國民英雄」，表達對他的仰慕。

值得注意的是，有足球專家認為，越南男足之所以能連續在各項重要國際賽事中一路創佳績，是因為越南10年來重視培訓潛力年輕球員，至今產生「黃金一代」球員，加上朴恒緒深具「調兵遣將」才華、用人藝術與凝聚球員力量等能力，讓球隊成員變成一個堅強有力的團體，是球隊取得成功的關鍵。

此外，回顧近2年來越南足球佳績，足球界不能忽略越南嘉萊璜瑛集團（Hoang Anh Gia Lai）董事長段原德（Doan Nguyen Duc）在背後的支持。

嘉萊璜瑛足球俱樂部在集團投資下，2007年與英超兵工廠隊（Arsenal）合作，在越南創立足球學校，目的在培訓具有潛力的年輕球員。

對足球充滿熱情的段原德2017年擔任越南足球協會財務副主席，受到越南國家隊在東南亞運動會慘敗的刺激，他親自三度赴南韓洽談，並自己出資聘請朴恒緒擔任越南男足國家代表隊總教練，希望能夠改變球隊成績。

如今，不僅僅是越南足球隊成績不斷進步，部分來自嘉萊璜瑛集團投資的足球學校的越南球員近年來也已能夠「出口」到日本、南韓、比利時和荷蘭等足球發展水準較高的國家。這可說是越南近10年來投入基層青年足球員訓練的成果，段原德的貢獻不可抹滅。（編輯：周永捷）1081211