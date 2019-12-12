總統盃高球賽 台將潘政琮拿歷史性首勝

（中央社墨爾本11日綜合外電報導）總統盃高球賽首日5場4人4球賽中，史上第一位獲選參賽的台灣選手潘政琮，和日本搭檔松山英樹聯手以贏1洞拿下勝利，讓國際隊進帳1分，首日以4比1領先美國隊。

兩年一度的總統盃（Presidents Cup），由「美國隊」與由非歐洲國家球員組成的「國際隊」交手，這次比賽美國隊由老虎伍茲（Tiger Woods）擔任隊長，國際隊的隊長則是南非老將埃爾斯（Ernie Els）。

賽事1994年開辦以來，美國隊戰績10勝1和1負，國際隊唯一1次拿下總統盃勝利，是在1998年的第3屆賽事，當時的比賽正是在墨爾本進行。

4天的總統盃賽事，首日進行5場4人4球賽，明天將打5場4人2球賽，14日將有4場4人4球賽和4場4人2球賽，最後1天15日將是12場的個人對抗賽。每場比賽獲勝的隊伍都能獲得1分積分，若戰成平手則兩隊各獲0.5分，最後將得分加總，得分較多的一隊獲勝。

今天的5場4人4球賽，美國隊由隊長伍茲親自出馬，和湯瑪斯（Justin Thomas）打第1組出發的比賽，對上國際隊澳洲選手李希曼（Marc Leishman）與智利選手尼曼（Joaquin Niemann），伍茲和湯瑪斯在打完15洞後，以贏4洞剩3洞的成績，為美國拿下第1場勝利，也先拿下1分積分。

代表國際隊的潘政琮和松山英樹搭檔，在第4組出發比賽對上美國隊的辛浦森（Webb Simpson）和利德（Patrick Reed）。

潘政琮今年4月在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage）抱回生涯首座美巡賽冠軍，這次獲選參加總統盃，是台灣首位獲得這項殊榮的選手。這次國際隊的李昊桐，則是第一位參加總統盃的中國選手。

潘政琮和松山英樹這組打完5洞領先2洞，對手第6洞追回1洞，但潘政琮第9洞打出平標準桿，對手則是吞下柏忌，這讓國際隊再把領先拉開到2洞，隨後美國隊在第12洞、第16洞靠利德抓下小鳥扳平，但松山英樹在第17洞抓下小鳥，最終這組國際隊組合就以贏1洞拿下勝利。

另外3場比賽，國際隊都拿下勝利，今天比賽結束後，國際隊以4比1領先美國隊。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081212