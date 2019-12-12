大專聯賽高雄大學遭降級 大同確定保住公開一

（中央社記者楊啟芳台北12日電）大專棒球聯賽今天進行排名賽，稻江學院靠著大一的林家恩完投9局，以5比0奪勝，讓高雄大學被降級；大同學院則是以6比2擊退中信學院，大同確定明年能續打公開一級。

稻江首局先是敲出2支安打，隨後游擊手發生失誤單局攻下2分；3局上2人出局後，陳宗鼎安打上壘、陳泳溢保送，接著陳政達轟出左外野3分打點全壘打，稻江取得5比0領先。

稻江先發投手林家恩全場只用92球完投9局，僅被敲出1支安打，出現2次四死球，完封高雄大學。林家恩才在上星期預賽時完封輔仁大學，今天在關鍵的排名戰中再度上演完封勝。

稻江陳政達轟出3分砲同樣是致勝功臣，這是稻江這學年出現的第4轟，稻江在預賽出現3轟，跟前段班開南大學並列B組最會轟的球隊。

稻江學院、高雄大學分別是A、B組墊底，都帶著1敗進入排名賽，今天稻江戰勝高雄大學，也確定讓高雄大學成為本學年度第一支確定降級的球隊，稻江則要跟中信學院在明天決一死戰，贏球的球隊逃過降級命運。

大同學院與中信學院的排名賽，大同靠著吳一明投6.2局失2分，再配上黃祥瑜2.1局無失分的中繼表現，全場只讓對手拿到2分。大同打線則有8支安打，另靠著對方奉送8次四死球、2次守備失誤，拿到6分，以6比2勝出。

此戰是預賽A、B組第7名的對決，由於兩隊都帶著1勝進入排名賽，所以拿下勝利的大同率先在排名賽累積2勝，確定至少不會掉到排名賽中的後2名，將不會遭到降級，明年依舊在公開一級。

輸球的中信學院目前則是1勝1敗，明天遭遇稻江學院是關鍵殊死戰，只要贏球就能避免遭降級，排名賽結束後最後2名，明年將從公開二級打起。（編輯：張芷瑄）1081212