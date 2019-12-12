側投新秀楊程皓完成兵役 加盟富邦悍將

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒富邦悍將今天宣布，今年季中選秀第8指名投手楊程皓於近日完成兵役，以簽約金新台幣30萬元、一軍月薪7.5萬元，另帶激勵獎金20萬元的條件與悍將完成簽約。

1996年生、畢業於文化大學的楊程皓，在今年中華職棒新人測試會中以優異身材及少見側投姿勢獲得富邦球團青睞。楊程皓高中時期才改練側投，進入文化大學後姿勢更加穩定，擅長球路有卡特球及螃蟹球，球速最高可達148公里。

楊程皓與去年加盟悍將的王尉永為文化大學同學，兩人也同樣都是在兵役結束後才加盟，早一步進入職棒的學長王尉永表示，「程皓球速快，加上具有身材條件良好的優勢，很開心能再次跟他同隊，也期待他能早日登上一軍，健健康康的拚戰」。

成功進入職棒舞台，楊程皓特別感謝富邦悍將球團給予機會，期許自己能盡快上一軍，繳出穩定表現並為球隊貢獻。楊程皓近期也持續重量訓練，悍將球團表示，期待能夠早日參加球隊練習，盡速適應職棒環境。

今年季中選秀會富邦悍將共選進10名新秀，楊程皓簽約完成後，僅剩一名戴云真仍在服兵役，待退伍後將進入簽約流程。（編輯：張芷瑄）1081212