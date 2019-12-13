中華奧會未確守國際禁藥規範 監院糾正教育部

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）監委今天表示，部分國內選手、負責的教育部體育署及中華奧會，未能確實遵守世界運動禁藥管制規範，遭國際組織來函警告，造成各界嘩然；為此，監察院通過相關調查報告並糾正教育部。

監委新聞稿指出，「世界反運動禁藥機構」（WADA）今年3月6日去函中華奧林匹克委員會（中華奧會），請中華奧會公布許淑淨等11名違反禁藥規定選手名單及禁賽期限；監委張武修、高涌誠對此啟動調查。監察院教育及文化委員會通過這份調查報告並糾正教育部。

監委指出，WADA為國際性獨立組織，由世界各國政府及國際上各主要運動組織贊助而成立，主要業務包括教育宣導、提升藥管作業能力；WADA於2003年公告施行WADA Code。中華奧會於2003年簽署並同意施行。

監委調查發現，教育部及相關體育組織違失情事包括自2003年簽署世界運動禁藥管制規範並同意施行後，自應依規範內容確實遵行。然而，中華奧會在許淑淨等選手違反禁藥案於2018年發生後，未依規範公告違規人員姓名、禁用物質/方法、違規條項及處分等資訊，教育部也未能本於主管機關之責，督導中華奧會實施及執行國際運動賽會禁藥管制規範。

監委表示，今年3月WADA來函要求改善，遭媒體報導引發社會高度關注，嚴重斲傷政府打擊禁藥及輔導選手的形象。

監委也認為，教育部為國訓中心監督機關，對該中心未依WADA Code規定，任用仍在禁賽處分期內的舉重選手許淑淨為教練，應負監督不力之責。

此外，調查報告指出，目前依WADA公布的各國運動禁藥管制組織，僅剩台灣仍由國家奧會執行藥管工作，教育部允應儘速研議成立獨立國家藥檢中心機構的可行辦法、培植國內符合國際級的藥管實驗室，避免因未落實WADA Code相關規範，影響台灣選手參加國際賽會權，增加日後申辦國際賽會的難度。

同時，為預防運動員在有意或無意間使用禁用物質，教育部也應協同中華奧會及各單項協會，持續推動運動員的禁藥觀念宣導養成選手責任，並運用國內現有實驗室輔助運動員平時藥物監控，建立一個反運動禁藥管制環境。（編輯：林孟汝）1081213