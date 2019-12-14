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筒香嘉智挑戰MLB 2年1200萬美元落腳光芒

最新更新：2019/12/14 15:29

（中央社東京14日綜合外電報導）日本職棒橫濱DeNA隊28歲外野手筒香嘉智透過入札（競標）制度挑戰明年球季的美國職棒大聯盟，日媒稱他與坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）達成2年總額1200萬美元合約共識。

日本時事通信社報導，待下週筒香健康檢查確認沒有問題後，雙方就會正式簽約並舉行加盟記者會。

根據大聯盟官方網站，筒香與光芒隊的合約是2年總額1200萬美元（約新台幣3億6200萬元）。光芒隊與日本投手田中將大效力的洋基隊同屬美國聯盟東區，本球季名列第2，下季有望看到這對日籍投打正面對決。

筒香2016年拿下日職全壘打王及打點王，日職通算打擊率2成85，共敲出205支全壘打及613分打點。本季成績為29支全壘打及79分打點。

日媒Full-Count報導，光芒隊預計將支付筒香老東家、橫濱DeNA隊240萬美元入札金。

日媒Baseball Channel報導，過去曾打過光芒隊的日本選手包括2005年的野茂英雄、2006到2008年的岩村明憲，以及2012年的松井秀喜。

筒香日前談到為何想挑戰大聯盟時說，過去從電視上看到日本傳奇球星鈴木一朗與洋基隊總經理特別顧問松井秀喜在大聯盟活躍的樣子，讓他對大聯盟的憧憬越來越強烈。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1081214

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