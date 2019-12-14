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遭桃田賢斗直落二橫掃 王子維羽球年終賽鍍銅

最新更新：2019/12/14 19:29

（中央社記者黃巧雯台北14日電）「羽球王子」王子維今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽4強賽，以17比21、12比21吞敗，再度遭日本球王桃田賢斗橫掃，並列銅牌，也是台灣男單在年終賽史上首面獎牌。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天在中國廣州進行各組4強賽事，世界排名第19的王子維小組賽戰績1勝2敗，但比較得失局後勝出，搭上4強的末班車，也是台灣男單第一人。

4強賽對手經由抽籤決定，繼小組賽後，王子維再度遭遇到強敵桃田賢斗，王子維在年終賽前，對戰桃田賢斗苦吞3連敗，在年終賽小組賽首戰也未能突破對方防線，以直落二吞敗。

雙方首局互有領先，王子維與桃田賢斗上演拉鋸戰，末段仍以17比18緊追在後，可惜僅差臨門一腳，首局以17比21棄守。

桃田賢斗第2局一開始就連搶6分下馬威，王子維一度追成一分差，隨後仍被拉開差距，王子維無力反擊，最終以12比21吞敗，並列銅牌。

另外，世界球后戴資穎今天4強賽擊敗日本好手奧原希望，加上中國女將陳雨菲扳倒日本名將山口茜，明天將與陳雨菲爭冠，將挑戰賽史最多的第3冠。

戴資穎目前積分9萬2675分暫居第一，中國女將陳雨菲以9萬2465分緊追在後，兩人僅相差210分，屆時也將是一場球后保衛戰，戴資穎得贏球，才能保住球后寶座。（編輯：管中維）1081214

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