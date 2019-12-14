戴資穎扳倒奧原希望復仇成功 羽球年終賽拚第3冠[影]

（中央社記者黃巧雯台北14日電）世界球后戴資穎今天在世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽總決賽4強賽甜蜜復仇，以21比15、21比18力退日本好手奧原希望，勇闖決賽，明天要挑戰年終賽第3冠，試圖寫下歷史新頁。

2019 BWF世界巡迴賽總決賽在中國廣州展開各組4強賽事，3組台將輪流上場搶決賽門票。戴資穎過去3度闖進4強賽，都成功挺進決賽，除公元2013年輸給中國名將李雪芮僅拿亞軍，2014年、2016年都成功登頂高捧金盃，目前與李雪芮並列最多冠。

戴資穎與奧原希望繼小組賽過招後，再度狹路相逢，但前一次小組賽大戰3局遭逆轉。

戴資穎歷經開賽2比8落後，隨後透過左右調動對手，並靠網前小球讓對手措手不及，拉近比分，在技術暫停後火力全開，拉出8比0攻勢反超，以21比15先下一城。

雙方次局互有領先，奧原希望帶著11比10領先進入技術暫停，戴資穎展現韌性，先扳平比數，再拉出3比0攻勢超前，但又遭追平，戴資穎靠網前對角線攻擊及對手回球出界，再度要回領先，最終以21比18獲勝。

戴資穎生涯第4度闖進決賽，明天將與中國女將陳雨菲、日本名將山口茜間的勝方爭冠，挑戰賽史最多第3冠。

另外，今年年終賽男子單打、男雙4強賽都有台將身影，「羽球王子」王子維為台灣首名闖進年終賽4強的男單好手，4強賽再強碰日本球王桃田賢斗。

台灣男雙組合王齊麟與陳宏麟去年聯手闖進年終賽男雙4強，以並列銅牌作收，本季王齊麟改與李洋搭檔，小組賽氣勢超旺，拉出一波3連勝，連2天對手都是世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan），4強賽也要力拚延續連勝紀錄。（編輯：李明宗）1081214