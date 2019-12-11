戴資穎遭奧原希望逆轉 羽球年終賽首戰吞敗[影]

（中央社記者黃巧雯台北11日電）世界球后戴資穎今天在2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰先盛後衰，以21比15、18比21、19比21遭日本好手奧原希望逆轉，明天將迎戰天敵、泰國女將拉差諾。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天在中國廣州登場，戴資穎過去曾3度闖進決賽，除了2013年拿下亞軍外，2014、2016年都高捧金盃，但近2年都在小組賽階段遭到淘汰，這次要繼續挑戰第3冠。

年終賽僅年度積分前8名好手能參賽，分為A、B組，戴資穎這次與日本好手奧原希望、泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）、布莎南（Busanan Ongbamrungphan）同在B組，取前2晉級4強。

戴資穎小組賽首戰出戰世界排名第3的日本好手奧原希望，雙方過去交手，戴資穎以6勝5敗略占優勢，近一次在中國福州賽對決，鏖戰到第3局，戴資穎才因傷退賽。

戴資穎今天先是克服開局0比4落後，扳平戰局，但奧原希望隨後再度發動攻勢，帶著11比9領先進入技術暫停，戴資穎持續緊追不捨，在13比13平手時，拉出5比1攻勢、甩開對手，以21比15先下一城。

戴資穎次局延續首局氣勢，靠著對角線殺球取分，加上對手回球出界，一度取得10比5領先，但奧原希望發揮韌性，藉著強勁殺球以及戴資穎失誤，反倒以15比12超前，戴資穎雖一度要回領先，但未能乘勝追擊，以18比21讓出第2局。

戴資穎關鍵決勝局曾以2比0領先，但奧原希望不甘示弱，不但迎頭趕上，還一舉逆轉超前，最多領先達5分，戴資穎在技術暫停後及時回神，強拉一波7比0攻勢反超，隨後雙方展開拉鋸戰，戴資穎未能把握機會，最終19比21吞敗。

戴資穎明天的對手將是好友兼天敵拉差諾，也是少數對戰戴資穎能占優勢的好手，雙方過去過招，戴資穎取得12勝14敗。（編輯：張芷瑄）1081211