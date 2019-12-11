羽球年終賽男雙台灣內戰 王齊麟李洋奪首勝

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽11日在中國廣州舉辦，男雙賽事王齊麟（後）與李洋（前）拍落自家好手楊博涵與盧敬堯，以21比12收下勝利。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北11日電）2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天男雙賽事上演「台灣內戰」戲碼，王齊麟與李洋僅花31分鐘，以21比16、21比12拍落自家好手楊博涵與盧敬堯，拿下小組賽首勝。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天在中國廣州點燃戰火，今年共有5組台將參賽，為歷屆最多，由世界球后戴資穎領軍，帶領台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維以及王齊麟與李洋、「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯等出擊。

年終賽各組共有8組人馬參賽，分為A、B組，取分組前2晉級4強，王齊麟與李洋、楊博涵與盧敬堯同在B組，同組的還有世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan），以及馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯等。

王齊麟與李洋、楊博涵與盧敬堯首日就上演「台灣內戰」戲碼，生涯首度對決，雙方首局前段互不相讓，「麟洋配」在14比13領先時，連拿2分，並穩紮穩打，以21比16先馳得點。

次局戰況再度陷入膠著，王齊麟與李洋帶著11比10領先進入技術暫停，儘管隨後比分又遭到扳平，王齊麟與李洋這次一股作氣，打出9比0攻勢，甩開對手，最終以21比12收下比賽勝利。（編輯：李錫璋）1081211