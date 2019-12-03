羽球巡迴賽台灣拿15冠 李洋王齊麟男雙4冠最多

（中央社記者龍柏安台北3日電）羽球世界巡迴賽上週封關，台灣單季共包攬15座冠軍，其中男雙組合李洋、王齊麟就包攬4冠為台將之最，李洋說：「今年的戰績還不錯，但接下來的年終賽還要繼續努力。」

世界羽球總會（BWF）的世界巡迴賽共分成5個等級，從最低的超級100至最頂級的超級1000系列，上週在印度舉行的國際羽球錦標賽落幕，今年世界巡迴賽36站也劃下句點，僅剩下週將在中國廣州天河舉辦年終封關的年終總決賽。

根據統計，今年世界巡迴賽各參賽國當中，中國席捲44冠榮登第一，其中更囊括6座頂級超級1000系列冠軍，日本則拿下28冠居次，印尼則有25冠，而南韓雖有26冠，但在超級1000系列空手而回，排名甚至不如台灣的15冠。

本季世界球后戴資穎與周天成各拿下3座冠軍，其中周天成首度在超級1000的印尼公開賽奪冠，也是本季唯一在超級1000系列登頂的台灣選手，而戴資穎則在次頂級的超級750的丹麥公開賽與馬來西亞公開賽拿下2座冠軍。

李洋與王齊麟今年的4座冠軍裡面，包括超級500系列的印度公開賽，另有2座超級300與1座超級100的冠軍，李洋強調，雖然他們拿到的冠軍數比較多，但比賽等級不如周天成與戴資穎，且兩人幾乎全年無休，「真的很累」。

今年才合拍的李洋與王齊麟，開季就在西班牙巴塞隆納大師賽聯手稱王，聯手拿下的4冠當中，有3冠在上半季拿下，他承認，剛開季奧運積分賽還沒開打，各國好手還在整軍備戰，他和拍檔打出成績後，打法也被其他國家研究，也是下半年陷入低潮的主因之一。（編輯：張芷瑄）1081203