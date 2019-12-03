羽球拼東奧 蔡佳欣盼男雙再多一席

（中央社記者龍柏安台北3日電）依照國際羽球總會（BWF）今天公布的東京奧運積分榜，台灣目前共有5組人馬在安全名單內。中華羽球代表隊總教練蔡佳欣透露，明年目標是希望男雙再添1席奧運門票。

根據BWF公布的奧運積分排行榜，包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成與「羽球王子」王子維，男雙組合李洋、王齊麟以及混雙的王齊麟和程琪雅，目前的積分都排在奧運名單中，如果沒有意外，有機會取得奧運資格。

依照奧運參賽規定，羽球5個項目當中最多僅能有2組參賽，而單打規定除兩名選手奧運積分排名前16，才可取得滿額2席入場券，而雙打則限定兩組排名前8，不過還有另一條但書，就是五大洲排名最高的選手或組合，可直接取得奧運參賽權。

蔡佳欣坦言，以現實面來看，台灣仍有3組男雙有機會搶最後一張奧運門票，包括廖敏竣和蘇敬恒、楊博涵與盧敬堯以及李哲輝、楊博軒，預料將形成3搶1的局面。

「明年賽季男雙將場場都很關鍵。」蔡佳欣強調，雖然男雙想再多添一席參賽席次難度很高，「但我們還是會盡力去爭取，希望男雙也能兩組進奧運。」

目前台灣男單暫時握有2席參賽門票，一哥周天成在奧運積分榜上暫居第2，而上週才在印度國際羽球錦標賽奪冠的王子維，一口氣進帳7000分的冠軍積分，從奧運積分榜第19名爆衝至12名，如願躋身名單內。

蔡佳欣表示，王子維最大優勢之一就是還能參加下週在中國廣州舉行的世界巡迴賽年終總決賽，這站參賽最低積分就有4400分，若取得小組賽第3，將可進帳6600分，晉級4強後則可上看8800分，對王子維穩固排名有很大幫助。

不過由於奧運積分結算截止日，將到明年4月30日為止，蔡佳欣強調，就算選手目前已在名單內，在積分還未「關門」前都不能掉以輕心，「明年的上半年將會是衝刺積分的最後關鍵，首要目標是希望球員能保持健康、穩定出賽，才能全力爭取成績和奧運門票。」（編輯：吳協昌）1081203