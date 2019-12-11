更多編輯台推薦新聞：
5大修訂搶先看 新北美自由貿易協定取代26年歷史舊版本
國際

5大修訂搶先看 新北美自由貿易協定取代26年歷史舊版本

耶誕跨年渡假 新加坡媒體推台灣絕美4景點
生活

耶誕跨年渡假 新加坡媒體推台灣絕美4景點

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
核四缺料重啟恐危安全 監察院糾正台電
首頁 / 重點新聞

周天成連2年羽球年終賽逆轉金廷 首戰告捷

最新更新：2019/12/11 16:53
台灣羽球一哥周天成（圖）11日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰對決印尼好手金廷，最終以11比21、21比15、25比23獲勝。（圖取自BWF網頁bwfbadminton.com）
台灣羽球一哥周天成（圖）11日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰對決印尼好手金廷，最終以11比21、21比15、25比23獲勝。（圖取自BWF網頁bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣羽球一哥周天成今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰對決印尼好手金廷，激戰3局、76分鐘，連2年上演逆轉秀，最終以11比21、21比15、25比23獲勝。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天在中國廣州展開小組賽事，世界排名第2的周天成過去3度參賽，都未能通過小組賽考驗，今年小組賽分在B組，同組除了印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）外，還有2名前球王分別為地主名將諶龍、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。

周天成首戰對手為世界排名第8的金廷，過去兩人交手，周天成以4勝6敗居下風，而巧合的是，雙方去年年終賽也是在小組賽首戰碰頭，當時激戰3局，周天成逆轉勝。

周天成今天開賽一路落後，儘管兩度扳平戰局，但仍讓金廷在6比6平手時，趁機打出8比1攻勢，周天成苦追未果，首局以11比21棄守。

周天成在次局比賽中段找回節奏，頻頻靠著殺球取分拉開差距，並以21比15扳回一城，成功將戰線延長。

雙方決勝局前段依舊僵持不下，周天成在11比11平手時，連得2分，而對手持續纏鬥，扳成19比19，對手關鍵時刻回球掛網，讓周天成搶先以20比19聽牌，隨後上演激烈攻防戰，周天成在錯失4個賽末點的情況下，最終以25比23驚險拿下比賽勝利。

周天成小組賽第2戰將對決丹麥名將安賽龍，同樣是場硬仗，雙方過去10度碰頭，周天成僅拿下1勝。（編輯：張芷瑄）1081211

延伸閱讀
十大傑出青年揭曉 周天成吳季剛兄弟入列戴資穎不敵黃雅瓊 BWF年度最佳女子運動員落空
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報