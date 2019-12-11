周天成連2年羽球年終賽逆轉金廷 首戰告捷

台灣羽球一哥周天成（圖）11日在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰對決印尼好手金廷，最終以11比21、21比15、25比23獲勝。（圖取自BWF網頁bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣羽球一哥周天成今天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽首戰對決印尼好手金廷，激戰3局、76分鐘，連2年上演逆轉秀，最終以11比21、21比15、25比23獲勝。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽今天在中國廣州展開小組賽事，世界排名第2的周天成過去3度參賽，都未能通過小組賽考驗，今年小組賽分在B組，同組除了印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）外，還有2名前球王分別為地主名將諶龍、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。

周天成首戰對手為世界排名第8的金廷，過去兩人交手，周天成以4勝6敗居下風，而巧合的是，雙方去年年終賽也是在小組賽首戰碰頭，當時激戰3局，周天成逆轉勝。

周天成今天開賽一路落後，儘管兩度扳平戰局，但仍讓金廷在6比6平手時，趁機打出8比1攻勢，周天成苦追未果，首局以11比21棄守。

周天成在次局比賽中段找回節奏，頻頻靠著殺球取分拉開差距，並以21比15扳回一城，成功將戰線延長。

雙方決勝局前段依舊僵持不下，周天成在11比11平手時，連得2分，而對手持續纏鬥，扳成19比19，對手關鍵時刻回球掛網，讓周天成搶先以20比19聽牌，隨後上演激烈攻防戰，周天成在錯失4個賽末點的情況下，最終以25比23驚險拿下比賽勝利。

周天成小組賽第2戰將對決丹麥名將安賽龍，同樣是場硬仗，雙方過去10度碰頭，周天成僅拿下1勝。（編輯：張芷瑄）1081211