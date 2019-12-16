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看完兒子打球再趕場 詹姆斯32分助湖人擒鷹

最新更新：2019/12/16 16:05

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）NBA湖人球星詹姆斯昨天飛到俄亥俄州當起兒子籃球比賽的啦啦隊，今天作客出征仍繳出32分和13籃板的雙十成績，率領紫金軍團101比94擊敗亞特蘭大老鷹，收下7連勝。

美國職籃NBA洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役21投12中，貢獻32分、13籃板外加7助攻及3阻攻，湖人這場也是客場14連勝。

詹姆斯說：「亮點這種東西有時候會發生，有時候不會。我嘗試帶著喜悅去打球。」

法新社指出，這樣的真性情正是詹姆斯從小接觸籃球的態度。他昨天回到家鄉俄亥俄州，看兒子布朗尼（Bronny）的高中校際籃球比賽。詹姆斯成長於哥倫布東北方150英里的亞克朗（Akron）。

在返鄉幫兒子加油前一天，湖人作客邁阿密熱火，詹姆斯面對老東家照樣砍進28分。

34歲的詹姆斯說：「我不知道我的球員生涯剩多少場比賽。我不知道有多少孩子來球場看我，但這是我的義務，我的義務就是好好打球。」

湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）今天也有27分、13籃板表現。

儘管老鷹後衛楊恩（Trae Young）轟下30分，球隊仍輸球吞下4連敗。

湖人24勝3敗戰績追上密爾瓦基公鹿，並列聯盟最佳；老鷹則以6勝21敗與紐約尼克暫時並列東區墊底。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1081216

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