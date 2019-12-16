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台東縣富邦U18盡力拚 羅政龍執教重投球控管

最新更新：2019/12/16 18:17

（中央社記者謝靜雯新北16日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，職棒退役球員羅政龍代表台東縣隊教練出席開賽記者會，盼球員盡力打好每場比賽；談起青棒投手訓練，羅政龍是過來人，十分重視投球量管控。

羅政龍2015年底被義大犀牛隊（富邦悍將隊前身）釋出後，效力業餘台中運動家成棒隊，2016年底卸下球員身分，回到母校成功商水青棒隊執教，今年正式接任成功商水青棒隊總教練。

台東縣隊此次參加2019年第2屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，以台東體中球員為主體，與成功商水組成聯隊參賽，羅政龍今天代表台東縣隊出席開賽記者會，談起此次參賽目標，他表示：「盡力拿下最佳成績，重要的是球員臨場反應，每場比賽戰戰兢兢。」

羅政龍從球員退下後，轉任教練3年間，他表示，很多東西都還需要學習，此次也是第一次加入縣市聯隊教練團，需要去了解每個球員，擔任教練如果遇到問題，最常請教的對象是之前的教練高克武。

羅政龍在中職期間，2011年效力興農牛隊時，與兄弟象隊交手，曾單場用156球投8局，雖不是中職單人單場用球數最多紀錄，但也十分驚人。

因為是過來人，羅政龍表示，在高中執教，理解球員國中時期投球量可能負擔較大，球員升上高中後，會先詢問國中的投球狀況，調整控制投手的投球量，「高中是正要起步的階段，不希望球員因為使用過度而需接受手術。」（編輯：管中維）1081216

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