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挽救台灣足球 倪重華引進西班牙青少年培訓系統

最新更新：2019/12/17 19:10

（中央社記者龍柏安台北17日電）前台北市文化局長倪重華年初成立迎風足球協會，他邀請西班牙甲級足球聯賽的萊萬特足球俱樂部人員，來台分享青少年培訓系統，盼能培育全方位的台灣足球員並挽救台灣足球。

倪重華過去有「搖滾教父」之稱，因為小孩愛踢足球，也讓他一頭栽進足球世界，今天他在華山文創園區內舉行記者會，除宣布迎風足球產業推廣協會成立，也邀請萊萬特足球隊行政總監與國際部總監，一起分享西班牙青少年足球發展的成功經驗，希望台灣能從中借鏡，挽救台灣足球的發展。

致詞時理事長倪重華說，足球除了可以培養小孩子的團隊意識，還可以幫助球員們鍛鍊堅忍的意志力，所以他成立協會的目的，除推動台灣對足球產業的認識外，也希望台灣能夠建立完整的青少年訓練系統。

萊萬特俱樂部國際部總監托特（Daniel Pastor Tort）透露，在西班牙小朋友大約3、4歲就開始踢球，6歲起開始參加比賽，年紀不同、訓練的頻率與時間都不一樣，小孩子除踢球，課業也不能荒廢，且他們會依照不同條件的球員，制訂不同的訓練方針、因材施教。

萊萬特俱樂部行政總監佩尼亞（Javier Vich Pena）強調，萊萬特不是西班牙最好，也不是最強的俱樂部，「不過我們和倪桑（倪重華）的目標是一致的，我們不只是希望培育出足球員，我們想培養出球技、學養兼具的運動員」。

倪重華坦言，踢足球不能只靠政府養，但他們屬於民間單位，在推行之初仍需要政府的支持與幫助，因此他們明天將會拜訪中華足協與體育署，希望能把他們的理念讓更多人知道。（編輯：張芷瑄）1081217

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