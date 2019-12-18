王子維季末狀況加溫 BWF官網刊登專訪

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）「羽球王子」王子維季末表現回溫，不但在羽球年終賽前一站賽事登頂，終結冠軍荒，還闖進年終賽4強賽，世界羽球聯盟（BWF）為此特別專訪，今天在官網刊登全文。

BWF專訪提到，王子維憑藉著年度積分前8名，首度參加2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽，但因今年有17站比賽在前2輪遭到淘汰，因此表現並未獲得期待。

不過，王子維在年終賽表現驚艷，跌破外界眼鏡，雖2度輸給日本球王桃田賢斗，但卻在小組賽關鍵一役，擊退印尼一哥克里斯蒂（Jonatan Christie），在小組賽最終戰雖輸給丹麥一哥安東森（Anders Antonsen），但靠著比較得失局勝出，首度參加年終賽就叩關4強，為台灣男單第一人。

「他（王子維）很棘手，而這次他的球風又與上次過招時不同。」安東森也說：「他很難被擊敗，事實上，這次是我第一次擊敗他，因此我很開心。」

2020羽球奧運積分賽到明年4月底，王子維目標能擠進前10名，因此他期待能在剩餘比賽拿下好成績。

王子維表示，與教練欒勁自今年1月展開合作，這一年以來他的狀況越來越好，雖然今年輸掉不少場首輪比賽，但他自認表現並不差，「因已竭盡所能，因此並沒有想太多，我只是想要變得更好」。（編輯：張雅淨）1081218