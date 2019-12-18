高爾夫協會推復活計畫 盼助曾雅妮找回昔日榮耀

旅美高球好手曾雅妮（左2）近年陷入低潮，中華民國高爾夫協會理事長王政松（右2）宣布將啟動「雅妮復活計畫」，曾雅妮也當場表達感謝。中央社記者黃巧雯攝 108年12月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日電）旅美高球好手曾雅妮過去曾高居球后寶座，但近幾年成績下滑，中華民國高爾夫協會理事長王政松今天宣布，將啟動「雅妮復活計畫」，盼協助曾雅妮找回昔日榮耀。

王政松今天出席高協舉行的「2020國家培訓隊頒獎典禮」時表示，曾雅妮是高球指標性選手，面對美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）歷經受傷低潮，今年強勢回歸，他相信曾雅妮也有機會，盼她能找回高球初衷。

伍茲同樣也帶給曾雅妮很大啟發，曾雅妮相信：「他可以回來，我也可以回來。」

對於高協提出的復活計畫，曾雅妮表示，除了經費外，也期待在國家級教練、體能教練或防護員等軟硬體方面能提供協助。

「不管有沒有這個計畫，我也是很努力在復活。」曾雅妮同時也感謝高協給予她機會，希望未來有機會能參加奧運，目標並鎖定2024年巴黎奧運。

即使陷入低潮，曾雅妮對高球還懷抱著夢想和目標，她強調：「即使貸款打球，都會覺得是件很值得的事情。」

曾雅妮今年7月中於臉書透露在先前比賽腰部受傷，經過醫師評估，暫停比賽，並缺席2019台灣裙襬搖搖LPGA，本週已經開始恢復體能訓練，預計明年2月底復出。

對於明年目標，曾雅妮認為，想要贏比賽的信念並沒有改變，但已非她現階段目標，希望能找回最好的狀態去打球，若能成功改變，成績自然不用擔心，她強調：「不想再一直追著成績跑。」（編輯：張芷瑄）1081218