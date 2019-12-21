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王柏融旅日首年收穫多 改穿3號用好表現回報

最新更新：2019/12/21 18:11

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅日火腿隊野手王柏融今天出席穀保家商青棒隊OB賽，維持自主訓練，預計明年1月回日本。他表示今年是很好的經驗，新球季改穿別具意義的3號，「打出好表現是最好的回報」。

旅日火腿隊野手王柏融今天出席母校穀保家商青棒隊OB賽，首度踏入三重棒球場，王柏融笑說有點找不到路，但新球場跟過去練球用的河濱球場感覺差蠻多的，「現在學弟們的福利越來越好」。

王柏融表示，高中畢業後隊友平時少聯絡，透過OB賽聚在一起，大家互相聊聊近況很開心，遇到剛確定新球季加盟美職老虎隊的投手江少慶，「有跟他說恭喜」。

王柏融結束世界12強棒球賽後，持續維持自主訓練，他表示目前著重大肌力訓練，預計明年1月中返日；旅日第一年球季，王柏融成績不算亮眼，但他表示今年是很好的經驗，無論場內場外，都收穫很多，也希望明年球季可以更加適應。

在火腿隊退役明星內野手田中賢介的建議下，王柏融明年球季將改穿3號球衣，王柏融表示知道這個背號意義重大，「謝謝球團和田中的推薦，但還是要在場上打出表現，才是最好的回報」。（編輯：吳協昌）1081221

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