SBL簡浩拿18分率隊棒打老東家 裕隆大勝璞園

（中央社記者龍柏安台北22日電）本季轉戰裕隆納智捷的混血射手簡浩，今天首度面對昔日老東家桃園璞園建築，他全場3分球5投4中，攻下本季單場新高的18分，率隊以107比87大勝璞園。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館進行2場賽事，裕隆靠著洋將基恩（Marcus Keene）攻下最高的26分、6籃板與5助攻，簡浩也有18分、6助攻，「土洋」聯手底定戰局。

過去曾隨璞園拿過4座冠軍的簡浩，本季帶槍投靠裕隆，他坦言，自從轉隊後已很久沒和昔日隊友話家常，今天賽前也難得有機會和以前隊友瞎聊。

不過比賽開始後，簡浩也自動開啟「垃圾話」模式，包括璞園的吳家駿、林耀宗與彭俊諺等人，都遭受簡浩垃圾話攻擊，簡浩也承認，「這場比賽垃圾話噴蠻多的。」

簡浩坦言，本季首度碰上老東家，賽前有些興奮，從跳球開始必須不斷告訴自己要平常心，「對手習慣、跑位我都很熟悉，所以在防守上輕鬆不少。」

昔日舊將手下不留情，璞園總教練麥班達坦言，這些年來聯盟裡球員來來去去，早已習慣了，他也開玩笑，「我習慣被人傷害了，我們也有傷害過別人。」

麥班達強調，大比分不敵裕隆，身為教練只能繼續找辦法，希望下回再碰到裕隆，結局可以不一樣。（編輯：洪學廣）1081222