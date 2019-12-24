HBL鄭懷謙4罰3中定江山 泰山扳倒松山

（中央社記者龍柏安高雄24日電）泰山高中一年級小將鄭懷謙，今天在第4節最後10.6秒內4罰3中，靠著他的罰球頂住松山高中強力反撲，終場86比80擊敗對手，順利在HBL男子組12強複賽開出紅盤。

108年高中籃球聯賽（HBL）男、女12強賽，今天在高雄巨蛋與高雄中學體育館兩地開打，晚間上演泰山與松山的「雙山對決」，泰山上半場打完取得14分領先，不過松山下半場急拉尾盤，在比賽結束前33.6秒追到只差3分。

松山原有機會將比分近逼，可惜球員抄球後快攻發生失誤、錯失良機，接下來只能犯規凍結時間，也把高一菜鳥鄭懷謙送上罰球線。

泰山教頭廖文彬坦言，每個階段的第一場比賽總是特別難打，球員雖浪費雙位數領先，導致在比賽最後關頭有些險象環生，「好在換上場的小高一（鄭懷謙）有頂住壓力，最後4罰3中留下勝利」。

今年高一的鄭懷謙，原本不在球隊12人登錄名單內，因高三學長陳龍凱資格賽首役髕骨骨折，才給了鄭懷謙亮相機會，今天也是他首次在HBL出賽，沒想到一登場就讓他當英雄。

被問到最後攸關勝負的罰球，鄭懷謙臭屁地說，當下他並不緊張，不過他首罰失手，他說：「那球我手腕力量太大，但是我後面都有罰進。」

首秀就為球隊守下勝利，鄭懷謙坦言：「蠻開心的，另一方面也能拿下第一勝。」問他首役就碰上HBL名門松山，是否會有壓力，他笑說：「不會，因為還有學長撐著，再說我們預賽就贏過松山了。」（編輯：張芷瑄）1081224