U18富邦盃開打 新北白教頭王傳家盼奪冠

（中央社記者楊啟芳新北25日電）2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，今天在新莊、三重棒球場兩地開打，新北白隊以4比1擊退嘉義市隊，取得首勝，但總教練王傳家並不滿意，希望本屆賽事奪下冠軍。

2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽從今天開打，分成新莊、三重兩地進行，預賽共有16隊，分4組打循環賽，每組取2隊晉級於29日舉行的8強賽事，這次外隊共有印尼雅加達、中國南京、印度新德里、日本兵庫縣等4隊。

雖然嘉義市1局上就攻下1分，不過下個半局新北白首棒葉仁駿敲二壘安打後靠著推進及徐博瑋的安打，攻下1分，追平比分；2局下黃韡韓敲二壘安打後，新北白選到3次保送，擠回1分，取得2比1領先。

4局下沈忠興敲三壘安打後，劉秉傑補上安打，帶有1分打點；6局下再攻下1分，終場新北白就以4比1擊退嘉義市，取得富邦盃首勝。

新北白隊以鶯歌工商為主體，搭配秀峰高中4名球員，由鶯歌總教練王傳家領軍。王傳家指出，這次新北白隊集訓了3天，不過因為之前都常遇到，球員默契上沒有問題。

新北白先發投手蔡誥翔用51球投3局，被敲1支安打，出現3次四死球，失1分；勝投由第2任投手蔡承諺拿下，中繼2局，沒被敲出安打，也沒投出保送，無失分，之後鄧佳友、蔡鎮宇、吳皓文輪番上陣，也都沒失分。

王傳家指出，「先發投手表現得不好，比較沒有辦法搶好球數，後面投手有比較穩定一點，攻擊部分也不太好，連貫性要加強。」

王傳家認為，這次新北白隊整體戰力投手大於野手，不過由於富邦盃投球限制比較嚴格，投手安排上較吃緊。去年在富邦盃拿下第4名的新北白隊，王傳家表示並不滿意，這次希望能奪下冠軍。（編輯：張雅淨）1081225