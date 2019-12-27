何恆佑蔡佳諺開轟 新北藍富邦U18晉8強

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊何恆佑（左）、蔡佳諺（右）27日皆開轟，率隊以5比1擊敗屏東縣隊，預賽3戰全勝、以分組第一之姿晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 108年12月27日

（中央社記者謝靜雯新北27日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊何恆佑、蔡佳諺開轟，率隊以5比1擊敗屏東縣隊，預賽3戰全勝、以分組第一名晉級8強；何恆佑正式球場第一轟出爐笑說：「地主優勢」。

富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊與屏東縣隊今天在三重棒球場交手，新北藍隊所有分數都是靠全壘打拿下，首局何恆佑敲出2分砲，3局蔡佳諺再補上3分砲，順利拿下比賽勝利。

新北藍隊明天休兵一天，今天比賽讓陣中投手群輪流登板適應投手丘，林子崴先發投2局失1分，馮皓、林昱珉、潘文輝依序登板，沒有多掉分數，順利替球隊守住勝利。

新北藍隊何恆佑、蔡佳諺都是今年U18世界盃棒球賽中華隊奪冠班底，總教練周宗志表示，兩人前陣子打擊感覺有點太急，這陣子持續幫忙調整，收到不錯成效，找回好手感，也提到兩人都是有長打能力的球員，可以開轟不會覺得意外。

何恆佑上一次開轟是高一升高二暑假，他透露當時是在簡易球場開轟，今年暑假升上高三，設定目標希望可以打5轟，雖然進度不如預期，今天比賽才敲出高三首轟，卻也是首度在正式球場開轟，「可能因為我家住附近，算地主優勢」。

蔡佳諺高三展現驚人全壘打火力，立德盃棒球賽敲出3轟，黑豹旗也有開轟紀錄，今天比賽單場3安，包括1發3分砲，打擊表現亮眼。

蔡佳諺表示，全壘打可遇不可求，「追求穩定，把擊球點打好全壘打自然跟著來」；何恆佑、蔡佳諺求進步，兩人都有強化體能和力量的訓練，希望提升打擊表現。（編輯：張芷瑄）1081227