鄧佳友鄧佳安兄弟聯手 新北白富邦U18晉4強

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8強戰29日開打，新北白隊投手兄弟檔鄧佳友（左）、鄧佳安（右）聯手壓制對手打線，助隊終場以1比0拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年12月29日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8強，新北白隊與高雄市隊一路僵持，新北白隊投手兄弟檔鄧佳安、鄧佳友聯手壓制，黃韡韓關鍵安搶分，終場以1比0拿勝、晉級4強。

新北白隊與高雄市隊今天在三重棒球場交手，兩隊前6局僵持不下，新北白隊7局開啟攻勢，靠著保送、葉仁駿安打推進，黃韡韓關鍵安打送回全場唯一1分，致勝安打幫助球隊拿下勝利。

新北白隊先發投手鄧佳安與後援投手鄧佳友為兄弟檔，弟弟鄧佳安先發投4.2局，被敲出6支安打、無失分，哥哥鄧佳友中繼投3.2局，替弟弟守住掉分危機，吳皓文9局登板後援投0.2局，沒讓高雄市隊有反攻機會。

新北白隊總教練王傳家表示，兩兄弟在母隊都是定位先發，今天投手群安排等同雙先發，目前高三的哥哥鄧佳友雖然身材條件不如弟弟突出，但十分努力，可以看到明顯進步，是穩定的投手戰力，高二的弟弟鄧佳安現階段比較急躁，場上出現狀況容易慌。

鄧佳友、鄧佳安從國小到高中都在同隊打球，球場上不太會有爭執，若兩兄弟有機會一同登板，多是鄧佳安先投、鄧佳友做弟弟的強力後援，鄧佳安表示，今天退場時有跟哥哥說謝謝，「謝謝他幫忙守住勝利。」

新北白隊拿下勝利、晉級4強，明天4強戰將遇到以穀保家商為主體的強敵新北藍隊，新北地主內戰，王傳家表示，儘管外界可能會把新北白當成二軍，但每個人的認知不同，一直鼓勵球員，希望他們建立信心，突破心魔，每個人都有成為場上主角的可能。（編輯：管中維）1081229