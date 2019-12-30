雷霆二年級生灌新高32分 致命一擊率隊擒暴龍[影]

（中央社多倫多29日綜合外電報導）包括終場前36秒的致命一擊，美國職籃NBA二年級生亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天斬獲生涯新高32分，幫助奧克拉荷馬雷霆98比97險勝地主多倫多暴龍。

保羅（Chris Paul）今天攻下25分，其中有20分集中在下半場，另外有11籃板、8助攻成績，諾艾（Nerlens Noel）攻下13分，貝茲里（Darius Bazley）進帳12分，讓雷霆在最近7場比賽拿下6場勝利。

衛冕軍暴龍的勞瑞（Kyle Lowry）、范佛利特（Fred VanVleet）皆獲得20分，麥考（Patrick McCaw）、戴維斯（Terence Davis）分別拿下13分、11分，伊巴卡（Serge Ibaka）則有12分、14籃板的「雙十」成績。

第2節打到一半，暴龍握有6分領先，雖然雷霆縮小落後差距，但范佛利特的三分球，在中場前3分44秒，讓暴龍把領先擴大為8分。

此時包括亞歷山大砍進的三分彈在內，雷霆打出11比0反撲，在中場前1分26秒反倒領先3分，但暴龍將比數扳平，兩隊中場時以47比47戰成平手。

雷霆在第3節剩下9分35秒時領先8分，但暴龍逐漸收復失土，並在布謝（Chris Boucher）砍進三分球後，反以73比71領先2分，並在前3節打完時，以80比76領先雷霆。

最後一節的比賽，暴龍沒辦法保住領先，雷霆在比賽結束前9分4秒的跳投後，以88比85，3分領先暴龍。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081230