錦織圭肘傷未癒 退出ATP盃

（中央社伯斯30日綜合外電報導）日本網球明星錦織圭因為從美國公開賽（US Open）就開始持續困擾他至今的手肘傷勢，在今天決定退出首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）。

世界排名曾排在第4，目前滑落到第13名的錦織圭（Kei Nishikori）表示，對於不能代表自己的國家，參加2020年1月3日開始，在澳洲伯斯（Perth）進行的團體賽事，他感到很失望。

他在聲明中說：「在我尚未100%準備好，能在最高層級的比賽中打出競爭力時，我和我的團隊在今天一起做出這樣的決定。」

錦織圭的手肘在10月開刀，目前仍不確定他能否參加2020年1月20日在墨爾本球場（Melbourne Park）展開的年度第一場大滿貫賽事澳洲公開賽（Australian Open）。

西岡良仁（Yoshihito Nishioka）將取代錦織圭，成為世界職業網球協會盃日本隊中，排名最高的選手。

內山靖崇（Yasutaka Uchiyama）本周稍早也退出這項比賽，頂替他位置的是松井俊英（Toshihide Matsui）。

錦織圭的缺席，是繼因骨盆傷勢退出的英國選手莫瑞（Andy Murray），和選擇不參加的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）後，另一位錯過世界職業網球協會盃的球員。

這項首次舉行的團體錦標賽，在2020年1月3日到12日間進行，賽事總獎金達1500萬美元（約新台幣4.54億元），至於世界職業網球協會盃排名的積分上，單打最高可獲750分，雙打則是250分。

參賽的24國（隊）分成6組進行循環賽後，將有8隊能夠進入淘汰賽階段。

冠軍賽將在雪梨（Sydney）進行，而小組賽將在雪梨、布里斯本（Brisbane）和伯斯進行。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081230